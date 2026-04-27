Бывший топ-менеджер «Яндекса» 42-летний Сергей Лойтер оказался одним из троих погибших рыбаков, чьи тела нашли в Светлоярском районе Волгоградской области после того, как они перестали выходить на связь 24 апреля. С ними также был крупный волгоградский бизнесмен Александр Назаров, его поиски продолжаются, сообщил V1.Ru и подтвердил РИА Новости источник в силовых структурах.

В первоначальном сообщении регионального главка МВД говорилось, что четверо мужчин от 62 до 75 лет отправились на Волгу вместе и пропали около 9 утра пятницы, 24 апреля, когда возвращались на лодке домой.

В тот же день около полудня в 2 км от места рыбалки на противоположном берегу реки нашли тело одного из пропавших. По данным V1.Ru, это был личный водитель Назарова Игорь Прохоров.

Осведомленный собеседник портала рассказал, что у самого Назарова есть две яхты, но в этот раз рыбаки вышли на небольшой лодке «Астраханке».

«У погибшего обнаружили травмы на голове. Предварительно, они возвращались обратно и либо перевернулись, либо обо что-то ударились», — сказал источник.

Затем в 2 км от хутора Громки, откуда отплыли рыбаки, нашли тела еще двоих, отчиталась полиция. За сутки с лишним поисковые группы из числа сотрудников полиции, спасателей и местных жителей обследовали береговую линию протяженностью 12 км, но четвертого рыбака и лодку так и не обнаружили. Радиус поисков был расширен и привлечены беспилотники.

Правоохранители официально не раскрывали личности погибших, однако источник V1.Ru, а затем и собеседник РИА Новости сказали, что в их числе оказался Сергей Лойтер. По сведениям волгоградского портала, Назаров, которого пока не нашли, приходится тестем бывшему топ-менеджеру.

В воскресенье, 26 апреля, аварийно-спасательная служба Волгоградской области сообщила в на своей странице во «ВКонтакте», что поиски мужчины 1951 года рождения продолжаются третий день и ведутся как с поверхности воды, так и на глубине с помощью водолазов.

По факту гибели рыбаков возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК), сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

По версии следствия, моторная лодка, на которой находились мужчины, перевернулась в условиях плохой погоды. V1.Ru отмечал, что синоптики предупреждали о штормовой ситуации на Волге. Позднее портал в своей статье назвал погоду в день гибели рыбаков «жутким штормом».

Сергей Лойтер с мая 2024 года работал гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group. До этого с 2022 года занимал должность коммерческого директора в «Яндексе», указано на его странице в LinkedIn.

Компания Yango Group со штаб-квартирой в Дубае была зарубежным подразделением «Яндекса». В 2023 году Bloomberg писал, что Нидерланды начали расследование против «российского приложения для заказа такси Yango» из-за подозрений, что оно собирает для ФСБ данные о клиентах в Европе. Агентство пояснило, что Yango является зарубежным подразделением компании Yandex NV (материнской компании «Яндекса»). В «Яндексе» тогда не ответили на запрос Bloomberg.

Осенью 2024 года Reuters сообщал, что власти Того приостановили работу Yango из-за опасений по поводу безопасности пассажиров и соблюдения правовых процедур, при этом в самой компании Yango заявили, что сервис заказа такси работает независимо от Yandex.

Александр Назаров — президент Ассоциации компаний «Торгово-промышленная группа „БИС“». Под его руководством в Волгограде и области были построены и строятся крупные промышленные и коммерческие объекты, а также жилые комплексы. В 2022 году Назарова внесли в Летопись славы Ворошиловского района Волгограда.