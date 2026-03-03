Сотрудник Госдепартамента США после ДТП зарезал женщину и собаку, а также серьезно ранил трех человек. Его самого застрелил прибывший на место полицейский, сообщает телеканал Fox News Digital.

Инцидент произошел днем 1 марта на шоссе I-495 в городе Фэрфакс, штат Вирджиния, в получасе езды от Вашингтона. По данным местной полиции, нападавшим был 32-летний житель штата Джаред Лламадо.

В СМИ появилась информация о том, что мужчина был сотрудником дипломатической службы Госдепа. В ведомстве позднее эту информацию подтвердили и назвали произошедшее «трагическим инцидентом», выразили «глубочайшие соболезнования» всем пострадавшим.

Согласно аудиозаписи переговоров полицейских диспетчеров, которую получил Fox News Digital, инцидент начался как «авария с повреждением имущества», после чего Лламадо вооружился ножом и напал на четырех женщин в возрасте от 36 до 40 лет. Он убил одну из них, три других получили серьезные ранения. Кроме того, от рук сотрудника Госдепа погибла находившаяся рядом собака.

Когда на место прибыл полицейский, Лламадо напал и на него. Силовик «в целях самообороны» открыл огонь, в результате чего злоумышленник получил ранение и позднее скончался в больнице.

Полиция Вирджинии сообщила, что сообщила, что продолжает расследование ножевого нападения и стрельбы; до выяснения обстоятельств ее сотрудник отстранен от службы. Власти на данный момент заключили, что произошедшее не связано с терроризмом.