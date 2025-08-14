Президент США Дональд Трамп не исключил сокращения американского военного контингента в Европе, если это поможет урегулированию украинского конфликта. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, в частности, возможно ли сокращение военного присутствия в Польше, Трамп отметил, что пока такой вопрос перед ним не ставился, однако, если такое условие возникнет, то он подумает об этом позже.

В начале июля европейские члены НАТО начали прорабатывать варианты на случай вывода части американских войск, писал Euractiv. По данным журналистов, в Альянсе уверены, что Трамп намерен уменьшить контингент США, который сейчас насчитывает порядка 80 тысяч военных. Обсуждаются варианты вывода от 10 до 20 тысяч солдат, которых могут передислоцировать на Ближний Восток и в Азию. При этом стратегия обороны НАТО во многом опирается на американскую авиацию, вооружение и логистику. В СМИ также появлялась информация о возможном сокращении войск США в Европе на 30%.

Вместе с тем глава Белого дома заявил, что «президент [России Владимир] Путин хотел бы увидеть сделку». При этом он отметил, что ответственность за текущую ситуацию лежит на всех сторонах, в том числе на прежнем руководстве США.

Трамп добавил, что грядущий российско-американский саммит на Аляске важен как для Москвы, так и для Вашингтона.

«Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней», — пояснил он.

Президент США также заверил, что американская администрация США «будет очень рада», если удастся достичь прекращения огня на Украине. Он выразил уверенность, что российский и украинский лидеры способны найти пути разрешения кризиса. Трамп предположил, что переговоры в Анкоридже могут создать фундамент для последующего трехстороннего саммита.

Вместе с тем глава Белого дома не исключил, что к возможным переговорам между США, Россией и Украиной могут подключиться представители европейских государств. Он добавил, что, по его мнению, предстоящая встреча с Путиным будет хорошей.

«Но более важной будет вторая встреча, которую мы планируем. Мы проведем переговоры с президентом Путиным, президентом [Украины Владимиром] Зеленским, мной и, возможно, пригласим некоторых европейских лидеров. А может, и нет… Не знаю», — сказал Трамп.

Американо-российские переговоры на высшем уровне запланированы на аляскинской военной авиабазе в Анкоридже 15 августа. Центральным вопросом встречи станет поиск путей урегулирования украинского кризиса. Американский лидер заявил, что уже в первые минуты диалога у него будет четкое понимание — либо переговоры окажутся бесперспективными и будут быстро свернуты, либо приведут к скорому достижению мирного соглашения.

На предшествующей пресс-конференции 14 августа Трамп сообщил о намерении, исходя из результатов переговоров с Путиным, обратиться к украинскому лидеру с предложением о трехсторонней встрече. В то же время он подчеркнул преждевременность каких-либо конкретных договоренностей по этому вопросу.