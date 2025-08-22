Жеребьевка к чемпионату мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время специального обращения из Овального кабинета в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.

Американский лидер выразил уверенность, что чемпионат мира 2026 года станет для страны исключительно значимым событием, отметив его беспрецедентный масштаб и высокий уровень организационной сложности.

«Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации», — добавил он.

Президент США также заявил, что допускает приглашение российского коллеги Владимира Путина на ЧМ-2026, однако, по его словам, «все будет зависеть от развития событий».

Как отметил Трамп, согласно прогнозам ФИФА, мероприятие посетят 6 млн зрителей, а глобальная телевизионная аудитория достигнет 6 млрд человек. Он также добавил, что чемпионат мира принесет экономике США более $30 млрд дохода и создаст 185 тыс. новых рабочих мест в сжатые сроки.

Мировое футбольное первенство 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд, а решающий матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Российские футбольные коллективы с 2022 года исключены из международных соревнований ФИФА и УЕФА в связи с конфликтом на Украине. В результате санкций национальная сборная России не участвовала в чемпионате мира в Катаре и чемпионате Европы в Германии, а также была исключена из процесса жеребьевки отборочного этапа к мировому первенству 2026 года.