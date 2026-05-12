Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут составить «команду мечты» на президентских выборах 2028 года. Он назвал их потенциальными кандидатами от Республиканской партии.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Я полагаю, это идеальная команда, однако остаются детали», — сказал Трамп на ужине в Розовом саду Белого дома с представителями правоохранительных органов в честь Недели национальной полиции.

Он предложил участникам мероприятия «проголосовать» аплодисментами, спросив, кому нравится Вэнс, а кому Рубио.

«Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор», — сказал президент.

Трамп не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто — на должность вице-президента. Он также отметил, что это «ни в коем случае не означает», что он поддерживает обоих.

Ни Рубио, ни Вэнс пока не заявляли о намерении баллотироваться в президенты США.

Следующие президентские выборы состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2028 года.

Марко Рубио выдвигал свою кандидатуру в президенты еще в 2016 году, но приостановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. Он вернулся на работу в сенат и затем присоединился ко второй администрации Трампа. Джей Ди Вэнс был сенатором, до того как Трамп пригласил его присоединиться к своей команде.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что Рубио и Вэнс, сейчас работают над тем, чтобы очаровывать избирателей, и наращивают публичную активность. В частности глава Госдепа, как утверждает издание, оказался любителем мемов о себе и делится ими с друзьями и коллегами. Особенно он любит шутки о своей активной работе сразу на нескольких должностях, рассказал источник NYT.

В апреле газета Politico писала, что в Белом доме все чаще видят в Рубио серьезного претендента на пост президента в преддверии выборов 2028 года. Сам госсекретарь до этого говорил, что станет «одним из первых, кто поддержит» Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты.