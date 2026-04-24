США не намерены применять ядерное оружие в отношении Ирана, а также не готовы допустить появление подобного оружия в руках Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Входе встречи в Овальном кабинете, посвященной снижению цен на лекарства, президент США затронул конфликт с Ираном. Дональд Трамп заявил, что дает иранским властям время подумать, чтобы заключить самое выгодное соглашение о перемирии. Один из журналистов спросил президента, рассматривает ли он вопрос применения ядерного оружия в текущем конфликте.

«Зачем мне применять ядерное оружие? Мы их полностью, совершенно обычным способом, уничтожили и без него», — ответил Трамп.

Он также добавил, что «никому не должно быть позволено применять ядерное оружие».

Президент США также заявил, что намерен не допустить появления в руках иранских властей ядерного оружия, даже если это взвинтит цены на нефть. Он призвал американцев готовиться к сохранению повышенных цен на бензин в обозримом будущем. Журналисты уточнили, устроит ли Трампа ситуация, при которой цена на нефть взлетит «до 200 долларов за баррель».

«Думаю, нет ничего хуже, чем уничтожение одного, двух или трех ваших городов при помощи ядерного оружия. Думаю, нет ничего хуже, чем уничтожение Ближнего Востока, в том числе Израиля, при помощи ядерного оружия. Думаю, нет ничего хуже, чем атака на Европу при помощи ракет, способных достичь Европы», — ответил Трамп.

Он также предположил, что «в не столь отдаленном будущем» Иран может разработать ракеты, дальности которых хватит, чтобы ударить по континентальной части США, если Тегеран вовремя не остановить. По мнению Трампа, речь идет о том, чтобы предотвратить «ядерный холокост в Европе».