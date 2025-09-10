Американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social прокомментировал информацию о нарушении якобы российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября. Его реакция была лаконичной: «Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Началось».

По информации неназванного чиновника из Белого дома, Трамп следит за развитием событий в Польше и сегодня проведет телефонные переговоры с польским коллегой Каролем Навроцким, передает Reuters. Этот шаг последовал после того, как Варшава инициировала консультации по 4-й статье устава НАТО, которая предусмотрена на случай нарушения территориальной целостности страны-участницы блока.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многочисленных случаях нарушения воздушного пространства страны, произошедших минувшей ночью. По его словам, было зафиксировано не менее 19 инцидентов, в ходе которых военные силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Польская сторона предполагает российское происхождение этих дронов.

По данным пресс-секретаря МВД Польши Каролины Галецки, В общей сложности, по состоянию на 18:02 по местному времени (19:02 мск), на территории страны обнаружили обломки 14 беспилотников.

В ночь на 10 сентября российские вооруженные силы нанесли комбинированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ряде регионов, включая Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую области, а также города Винницу и Львов. В Минобороны России подчеркнули, что удары по территории Польши не планировались.

Кроме того, по информации ведомства, максимальная дальность полета применяемых в ударе российских дронов не превышает 700 км.

В свою очередь в МИД России заявили, что данные, представленные Минобороны, опровергают безосновательные обвинения Варшавы в адрес Москвы. В дипломатическом ведомстве также обратили внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не предоставил каких-либо доказательств причастности России к инциденту. При этом внешнеполитическое ведомство выразило готовность присоединиться к расследованию для полного прояснения обстоятельств произошедшего, несмотря на «очевидную несостоятельность» польских заявлений.