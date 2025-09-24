Мелания Трамп ограничится неформальным приветствием Елены Зеленской на сессии ООН. Встречи в формате тет-а-тет между женой президент США и супругой президента Украины в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН не планируется.

Как сообщает New York Post со ссылкой на старшего советника первой леди США Марка Бекмана, переговоры не состоятся, несмотря на неоднократные попытки Зеленской договориться о встрече.

Бекман пояснил, что Мелания Трамп проявит вежливость и лично поприветствует Елену Зеленскую, но их общение ограничится этим кратким неформальным контактом.

Ранее Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что у Украины есть возможность вернуть утраченные территории и даже перейти в наступление. Об этом американский президент написал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.