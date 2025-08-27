Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости привлечь к ответственности бизнесмена Джорджа Сороса. По мнению главы Белого дома, миллиардер финансирует «насильственные протесты» в стране, и своими действиями он вместе со своими сторонниками наносит Соединенным Штатам значительный ущерб. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Джорджа Сороса и его замечательного сына с радикально-левыми взглядами следует привлечь к ответственности <…> за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всем Соединенным Штатам Америки. Мы не позволим этим безумцам дальше разрывать Америку на части, не давая ей ни малейшего шанса “вздохнуть” и быть свободной», — отметил Трамп.

По словам президента, привлечение Сороса и его окружения к ответственности должно быть осуществлено в соответствии с законом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) — о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях. Этот закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и крупные финансовые штрафы.

Вместе с тем, Трамп призвал Сороса и его «сумасшедших друзей с западного побережья» быть осторожнее, поскольку американские власти «следят за ними».

Согласно публикации New York Post от 12 августа, некоммерческая организация Americans for Public Trust сообщила о финансовой поддержке, оказанной фондами Сороса группам Community Change и Community Change Action. Полученные средства (в частности, $4 млн в 2023 году) были направлены на финансирование протестной акции проекта Free DC у Белого дома. Демонстранты выступали против уже принятого Трампом решения о вводе войск Нацгвардии в Вашингтон.

Джордж Сорос — основатель хедж-фонда Soros Fund Management и один из самых состоятельных людей в мире, на протяжении многих лет является главным донором Демократической партии США. На выборах 2024 года он финансировал кампанию вице-президента Камалы Харрис, которая в итоге уступила Дональду Трампу.