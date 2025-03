Президент США Дональд Трамп отменил постановление, подписанное своим предшественником Джозефом Байденом, о создании двух государственных заповедников на священной для коренного индейского населения территории. Действующий американский лидер считает, что этот документ мешает экономическому развитию этих «огромных территорий».

Речь идет о калифорнийских заповедниках Чакуолла и Саттитла-Хайлендс, общая площадь которых составляет 848 тыс. акров. Как пишут The Washington Post (WP) и The New York Times, оба объекта решили создать по просьбе законодателей Калифорнии и многочисленных организаций, представляющих права коренного населения.

«Индейские племена, которые считают эти земли священными, настоятельно просили Байдена запретить там бурение, добычу полезных ископаемых, разработку чистой энергии и другую промышленную деятельность», — отмечает WP.

Как отмечает издание, это решение Трампа стало очередным проявлением его стремления «уничтожить масштабное экологическое наследие Байдена».

Например, ранее Агентство по охране окружающей среды уже начало процесс отмены других одобренных Байденом постановлений и указов, связанных с экологией. Среди них — инициативы по ускорению перехода США на электромобили и сокращению выбросов электростанций, что должно уменьшить воздействие страны на глобальное потепление.

Если Байден за четыре года правления успел создать 10 новых заповедников и расширить территории четырех уже действующих, то Трамп за время своего первого срока Трамп сократил два национальных заповедника в Юте («Медвежьи уши» и Grand Staircase-Escalante) на более чем 1,9 млн акров, отмечает WP.

При этом, как уточняется в статье, в законе ничего не говорится о том, может ли глава государства полностью отменить решение такого рода без разрешение Конгресса США. В статье также уточняется, что информация об этом, опубликованная на сайте Белого дома вечером в пятницу, позднее была удалена.

Ранее в США по решению Трампа было закрыто федеральное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Также Белый дом принял решение о выходе из Парижского соглашения и отменил миллиардные федеральные гранты по законам о климате.