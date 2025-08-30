Утром 30 августа президент США Дональд Трамп вышел поиграть в гольф вместе с внучкой Кай Трамп. Это первое публичное появление американского лидера после слухов о его смерти, которые стали массово появляться в соцсети Х в последние дни.

Как пишет Newsweek, Трампа несколько дней не видели на публике. На фоне этого в соцсетях начали распространяться домыслы о том, что он болен или умер. Утром 30 августа их опроверг корреспондент Daily Caller в Белом доме Рейган Риз. На своей странице в Х он написал, что «целый час» беседовал с президентом США 29 августа.

Около 7:48 утра (13:48 мск) 30 августа Трампа заметили в компании внучки Кай Трамп на выезде из Белого дома. Президент был одет в белую рубашку-поло, черные брюки и свою фирменную красную кепку MAGA. Кортеж американского лидера направился на поле для гольфа в Вирджинии.

Слухи о смерти Трампа

Пользователи соцсети Х начали задаваться вопросом: «Куда пропал Трамп?». В своих постах они писали, что американский лидер не появлялся на публике несколько дней, а на предстоящие выходные у него не запланировано никаких мероприятий.

«Где Трамп? Кто управляет страной?» — гласили посты в X. Кроме того, пользователи запустили хэштег #trumpisdead.

Издание Newsweek со ссылкой на чат-бота X, работающего на базе искусственного интеллекта, отметило, что посты о возможной смерти Трампа к утру 30 августа привлекли более 1,3 млн пользователей. Согласно отчету аналитической службы платформы, было опубликовано около 158 тыс. сообщений, содержащих фразу «Трамп умер», и порядка 42 тыс. со словами «Трамп мертв».

Слухи появились на фоне заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он готов занять пост американского главы, если с Дональдом Трампом что-либо произойдет. Вместе с тем Вэнс подчеркнул, что у его начальника «невероятно крепкое здоровье» и «фантастическая энергия».

Старший журналист BBC Verify Шаян Сардаризаде указал, что в прошлом году «некоторые пользователи X, придерживающиеся правых взглядов», убедили себя в том, что мертв экс-президент США Джо Байден, а Белый дом якобы хранит это втайне. В настоящее время, по его словам, «то же самое сейчас происходит с некоторыми влиятельными лицами левого толка на X, которые, похоже, думают, что президент Трамп мертв и ведется его сокрытие».

«То, что сейчас происходит [вокруг фигуры Дональда] Трампа, гораздо больше говорит о состоянии недоверия к информации и институтам в Соединенных Штатах, чем о здоровье президента», — убежден политолог, основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер.

Заболевание Трампа

В июле Белый дом объявил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. Пользователи соцсетей также обсуждали «пятно» на руке американского лидера. Гематому заметили во время встречи американского президента с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Пятно сравнивали с теми, что были заметные на руках королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до ее смерти.

Врач администрации Трампа Шон Барбабелла обосновывал «незначительное раздражение мягких тканей» частыми рукопожатиями. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавляла, что Трамп — «человек из народа», который ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки чаще, чем любой другой президент в истории.

Вэнс также указал на хорошее состояние здоровья Трампа. Он отметил, что у президента самый длинный рабочий день, несмотря на то, что он старше большинства своих коллег.