Президент США Дональд Трамп собирается в одностороннем порядке изменить подписанный 38 лет назад договор о контроле над вооружениями, чтобы экспортировать современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и четыре других источника, знакомых с планом Белого дома.

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) был подписан 35 странами в 1987 году. В действующей редакции это соглашение допускает продажу большинства военных беспилотников другим странам только при наличии веской причины, связанной с обеспечением безопасности, и требует, чтобы покупатель обязался использовать этот вид вооружений в строгом соответствии с международный правом.

Изначально целью РКРТ было ограничить продажу ракет большой дальности, способных служить оружием массового поражения. Хотя военные БПЛА появились много лет спустя, их тоже подвели под действие этого документа из-за способности преодолевать большие расстояния и нести боезаряды.

Теперь же, как сообщил американский чиновник Reuters на условиях анонимности, США могут в одностороннем порядке изменить свои обязательства в рамках РКРТ — вывести военные беспилотники из категории ракетных систем к самолетам (таким как F-16).

Если эти изменения будут внесены, США смогут, к примеру, поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, которые королевство запросило весной 2025 года. Эта поставка, по оценке Reuters, может стать частью масштабной оружейной сделки на $142 млн, о которой было объявлено в мае.

Предыдущий президент США Джо Байден занимал жёсткую позицию в отношении поставок оружия Саудовской Аравии, ссылаясь на использование американской военной техники против йеменских хуситов с большими потерями среди мирного населения. Но с тех пор — в особенности после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года — отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном существенно потеплели.

Заинтересованность в покупке американских БПЛА выразили и союзники в Тихоокеанском регионе и Европе. Кроме того, Вашингтон получит возможность продавать беспилотники в ОАЭ и Восточную Европу — то есть в страны, которые до сих пор испытывали с этим большие трудности.

Изменения, которые должен согласовать Госдепартамент, лоббируют производители этого вида вооружений — американские компании General Atomics, Kratos и Anduril. В самом Госдепе отказались комментировать эту информацию. Источник Reuters утверждает, что это только первый этап запланированного «масштабного» пересмотра программы американских военных продаж на экспорт.

Агентство отмечает, что производители беспилотников из США находятся в неравных условиях по сравнению с иностранными конкурентами — израильскими, китайскими и турецкими компаниями, которые зачастую экспортируют свою продукцию с гораздо меньшими ограничениями. Китай и Израиль не являются участниками РКРТ, а Турция присоединилась к нему в 1997 году, но это не помешало ей поставлять на Украину свои беспилотники Bayraktar-TB2: они не подпадают под установленные документом ограничения дальности действия и веса.

Источник Reuters выразил уверенность в том, что планируемые изменения позволят США «стать ведущим поставщиком военных беспилотников вместо того, чтобы уступать это пространство Турции и Китаю». Он напомнил, что БПЛА стали «неотъемлемым элементом» современных боевых действий, и «глобальная конкуренция за долю рынка в этой отрасли достигла апогея».

Когда именно США изменят свой подход к трактовке РКРТ, не сообщается. Собеседник Reuters допустил, что пересмотр соглашения может произойти в 2025 году и распространиться на продажи, которые будут совершены уже в 2026-м.

Ожидается, что Белый дом будет позиционировать этот шаг как часть более широкой программы Трампа по созданию новых рабочих мест и сокращению дефицита торгового баланса. Однако защитники прав человека и контроля над вооружениями предупреждают, что изменения могут привести к росту насилия и нестабильности в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.