Президент США Дональд Трамп впервые официально появился на публике после недельного отсутствия, которое породило в СМИ и соцсетях слухи об ухудшении его здоровья и даже версии о его смерти. Американский лидер выступил на брифинге перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. При этом он вышел к представителям прессы с опозданием на 50 минут.

Утром 2 сентября издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание президента США, анонсировало его выступление с неким заявлением, в 14:00 (21.00 мск). При этом тема его обращения не уточнялась. Позднее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом сообщила в соцсети X, что заявление, с которым выступит Трамп, будет связано с Пентагоном.

Отвечая на вопросы журналистов о своем исчезновении, Трамп признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи «сумасшедшими». Он сказал, что слышал о шумихе в соцсетях, но не следил за этим.

«Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так», — заявил глава Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским коллегой Владимиром Путиным на неделе, американский лидер заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. Трамп также отметил, что очень внимательно следит за действиями Москвы и Киева и пообещал принять определенные меры в следующие несколько дней, при отсутствии прогресса в мирном урегулировании.

Кроме того, Трамп заявил, что США стали страной «номер один» в космической сфере, хотя раньше они проигрывали России и Китаю в этой отрасли.

«Мы создали, я создал, комитет по космической силе, очень важную организацию. Знаете, мы очень сильно проигрывали в космической гонке Китаю и России, а теперь мы, безусловно, номер один в космосе, и возродили космическое командование, чтобы защищать американские космические объекты, создавать американские мощные ракеты и выявлять любые угрозы нашей стране», — сказал он.

Также Трамп объявил о переносе штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму.

Откуда взялись слухи о болезни или смерти Трампа

В конце августа в социальной сети X стал популярен хештег Trump is dead, под которым были опубликованы десятки тысяч постов. В тот же день неназванный американский чиновник заверил журналиста Axios Барака Равида, что с политиком все хорошо и что он «сегодня утром играет в гольф».

В качестве подтверждения информации о том, что у Трампа имеются серьезные проблемы со здоровьем, конспирологи приводили в пример недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства в случае необходимости (при этом Вэнс подчеркивал, что считает главу Белого дома здоровым и ожидает его работы на протяжении всего срока. — Прим. RTVI, а также то, что 25 августа республиканец появился на публике с большим синяком на руке, который якобы похож на тот, что замечали у умершей королевы Великобритании Елизаветы незадолго до ее смерти.

1 сентября Трамп, комментируя слухи о своей смерти и проблемах со здоровьем, заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Днем 2 сентября британская газета Metro отметила, что слухи о самочувствии Трампа также усилились из-за перекрытия дорог у госпиталя Уолтера Рида в Вашингтоне, где президент лечился от COVID-19 в 2020 году. Снимки ограничения движения появились в соцсети X вскоре после прибытия Трампа с кортежем в его гольф-клуб. Издание не подтвердило законность этих действий и направило запрос в Белый дом.