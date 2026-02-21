Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт в размере 10% для всех стран мира. Эти меры вступят в силу 25 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней. Трамп объявил о новых пошлинах после того, как Верховный суд США признал незаконными ранее введенные президентом тарифы. Подробности — в материале RTVI.

Верховный суд США 20 февраля постановил, что Трамп нарушил закон, когда в одностороннем порядке ввел «взаимные» пошлины против более чем 100 стран мира. Судьи пришли к выводу, что «чрезвычайные полномочия», на которые ссылался американский лидер, не являются достаточным обоснованием для введения таких мер.

Верховный суд вынес решение против тарифов большинством голосов (шесть против трех). К большинству в частности присоединились консерваторы Нил Горсач и Эми Кони Барретт, которых назначил сам Трамп. CNN напоминает, что ранее Верховный суд неоднократно вставал на сторону республиканца. Решение об отмене пошлин стало «самой большой потерей, которую вторая администрация Трампа понесла в консервативном суде», отмечает канал.

После постановления Верховного суда Белый дом объявил об отмене пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, введенных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Также прекращено действие указов, согласно которым США могли ввести тарифы в отношении стран:

импортирующих товары или услуги из Ирана,

поставляющих нефть на Кубу,

закупающих газ или нефть у Венесуэлы.

NBC News отмечает, что пошлины на ввоз стали и алюминия остаются в силе, поскольку Трамп вводил их при помощи других законов. Как передает CNN, суд не указал, что должно произойти с уже собранными пошлинами на сумму более $130 млрд.

Новые пошлины в размере 10% на весь импорт США будут введены 25 февраля. На вопрос о том, как долго будут действовать эти тарифы, Трамп заявил: «Мы имеем право делать практически все, что хотим, но мы начнем вводить их с этого момента. Думаю, это произойдет через три дня».

Позднее республиканец уточнил, что уже подписал соответствующие документы.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал в Овальном кабинете глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — написал он в Truth Social.

«Это позор»: как отреагировал Трамп

По данным CNN, Трамп узнал о решении Верховного суда на встрече в Белом доме. Ему передали записку, после прочтения которой он якобы разозлился, громко сказал: «Это позор» и начал ругать судей, используя нецензурную лексику.

«Мне стыдно за некоторых членов [Верховного] суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны», — заявил Трамп на брифинге.

Президент США отметил, что в силу своих полномочий способен «уничтожить торговлю, уничтожить страну, <…> ввести эмбарго, разрушающее иностранное государство», но не может «взимать $1». Такое положение дел Трамп назвал «нелепым».

По мнению республиканца, после решения Верховного суда зарубежные страны, которые «годами обдирали США, теперь в восторге». О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

«Они так счастливы, что танцуют на улицах, но могу вас заверить, что они не будут танцевать долго. Теперь будут использованы альтернативы, чтобы заменить то, что было ошибочно отвергнуто судом. У нас имеются альтернативы, более мощные альтернативы. Это может принести даже больше денег. Мы соберем больше денег и будем за счет этого сильнее», — заверил Трамп.

Он подчеркнул, что все введенные ранее тарифы, связанные с национальной безопасностью, останутся в силе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал решение Верховного суда.

«Сегодня Верховный суд постановил, что конгресс, несмотря на предоставление президенту возможности «регулировать импорт», на самом деле не имел этого в виду. Это просто-напросто беззаконие со стороны суда», — написал Вэнс на своей странице в Truth Social.

По его утверждению, это решение осложняет для президента защиту американских отраслей и устойчивость цепочек поставок. Вместе с тем Трамп «обладает широким спектром других тарифных полномочий, и он будет использовать их для защиты американских рабочих и продвижения торговых приоритетов этой администрации».

Как заявил глава Минфина США Скотт Бессент, решение Верховного суда стало серьезным ударом для страны, поскольку лишило Трампа важного рычага влияния. Он призвал государства продолжать соблюдение заключенных с Трампом торговых договоренностей.

«Я полагаю, все будут соблюдать свои договоренности. Существует и альтернатива, которую Верховный суд вновь подтвердил как право президента [США Дональда Трампа] — жесткие меры. Он имеет право ввести полное эмбарго. Может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. И тогда мы не получим ни цента. Поэтому я призываю все страны соблюдать свои соглашения и двигаться вперед», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.

ЕС ждет ответов от США

Еврокомиссия обратилась за разъяснениями в Белый дом после решения Верховного суда США об отмене части тарифов, которые Трамп ввел против других стран, передает Euronews.

«Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США и пытаемся прояснить, какие шаги они намерены предпринять в ответ на это решение», — отмечал заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Улоф Гилл вечером 20 февраля.

Euronews напоминает, что в июле 2025 года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп подписали соглашение, которое устанавливало 15% тарифы на экспорт из Евросоюза и снижало до 0 пошлины на промышленные товары из США. Решение Верховного суда США ставит под сомнение актуальность этой сделки, включая уже выплаченные европейскими компаниями тарифы и будущие обязательства.