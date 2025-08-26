Американский президент Дональд Трамп на заседании правительства объявил о прекращении финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, эти финансовые обязательства теперь полностью перешли к НАТО. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Как вы знаете, мы продаем НАТО огромное количество оборудования. Мы не тратим деньги, мы зарабатываем, но я не хочу говорить о зарабатывании. Я хочу говорить о том, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, мы участвуем в попытках остановить [боевые действия] и убийства на Украине», — рассказал Трамп.

Вместе с тем президент США сообщил о намерении Вашингтона увеличить объемы поставок вооружений странам-участницам Североатлантического альянса, которые в настоящее время предоставляют Украине поддержку.

«Мы продаем ракеты и военную технику на миллионы, даже на миллиарды долларов представителям НАТО. <…> Таким образом, они финансируют [украинский конфликт]. Мы ничего не финансируем. Думаю, важно подчеркнуть этот момент, так как многие этого не понимают», — объяснил американский лидер.

Трамп также указал, что в связи с достигнутыми договоренностями о финансировании европейскими странами закупок американских вооружений для Украины, оборонные предприятия США наращивают производственные мощности по выпуску систем ПВО «Патриот» и других видов вооружений.

В середине июля глава Белого дома сообщил о достижении соглашения, согласно которому страны НАТО будут приобретать американское вооружение для последующей передачи Украине. Он подчеркнул, что объем сделки оценивается в «миллиарды долларов», а первой страной-участницей может стать Германия. В рамках договоренностей было анонсировано поставку 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Германия профинансирует два таких комплекса, а Норвегия — еще один, в рамках трехстороннего соглашения между Вашингтоном, НАТО и Киевом.

Российская сторона не раз заявляла о своей негативной оценке поставок западного вооружения Киеву, расценивая их как признак растущего прямого и косвенного участия западных государств в конфликте. В Москве акцентировали, что подобная помощь не способна повлиять на исход специальной военной операции, а приведет лишь к затягиванию боевых действий.