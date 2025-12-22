Президент США Дональд Трамп может столкнуться с импичментом в 2026 году. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он связал это с промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в следующем году.

«На промежуточных выборах 2026 года на кону будет стоять всё, нам предстоит еще многое сделать. Но если мы (республиканцы. — Прим.RTVI) потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые объявят импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Майк Джонсон.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года. В это время американцы будут переизбирать всех 435 членов нижней палаты Конгресса и 35 из 100 сенаторов.

11 декабря Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампу, которую внес конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас. 237 проголосовали против, а поддержали идею 140 законодателей.

Дональд Трамп уже дважды сталкивался с угрозой импичмента. Первый раз это было в 2019 году, тогда на тот момент еще 45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса. Однако предложение не прошло в Сенате.

Второй раз — в 2021-м за подстрекательство к мятежу, который привел к штурму Капитолия 6 января. Тогда избранным президентом был Джо Байден, а Трамп находился у власти последние дни своего первого президентского срока. 13 февраля Сенат также проголосовал против импичмента, хотя Дональд Трамп уже не был главой Белого дома.