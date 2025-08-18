Российский государственный художественно-промышленный университет (РГХПУ) имени Строганова отчислил трех студенток первого курса кафедры художественного проектирования интерьеров после того, как в соцсетях разошелся ролик с танцем девушек на фоне храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщило издание «Гроза»*.

В начале июня на видео обратили внимание православные активисты движения «Сорок сороков».

«Тут еще одни девушки решили добыть популярность с черного хода и умышленно сняли видео с тряской пятыми точками на фоне Храма Христа Спасителя в Москве. Сколько нужно уголовных дел, чтобы молодые люди включали голову, что можно делать, а что нельзя?», — говорится в публикации.

Представители движения предложили своим сторонникам обратиться в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против девушек из-за оскорбления «религиозных чувств православного христианина».

Через несколько дней один из преподавателей вуза написал студентам, что девушек приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

По ст. 148 УК РФ предусмотрено наказание в виде обязательных или принудительных работ, исправительных работ в этой статье нет.

«Пожалуйста, следите за своим поведением, чтобы ваша жизнь не была испорчена из-за глупости», — призвал он.

В понедельник, 18 августа, в пресс-службе университета изданию «Подъем» сообщили, что решение об отчислении всех трех девушек было принято еще 6 июня по решению Ученого совета «за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан».

«Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза», — добавили в пресс-службе РГХПУ.

В университете отказались ответить на вопрос об ответственности уже бывших студенток, перенаправив журналистов в «компетентные органы».

При этом в телеграм-канале «Сорока сороков» появилось сообщение о том, что девушек якобы привлекли к административной, а не уголовной ответственности — по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако после того, как в СМИ распространилась информация о том, что бывшие студентки РГХПУ подверглись уголовному преследованию, авторы канала удивились.

«Неожиданно, так как обычно либо привлекают по КоАП РФ, либо по УК РФ. Пока об этом нам точно не известно», — говорится в публикации.

С самими девушками через соцсети попытались связаться журналисты телеграм-канала «Осторожно, новости», но бывшие студентки РГХПУ не стали идти на контакт, удалив свои страницы.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов