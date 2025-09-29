В ночь на 29 сентября стало известно, что скончалась трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта Ирина Синецкая. Ей было 46 лет.

О смерти спортсменки сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — говорится в сообщении федерации.

ТАСС уточняет, что спортсменка умерла во сне. По предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе, заявили в Федерации бокса России.

Спортсменка родилась 25 декабря 1978 года в селе Кочубеевское Ставропольского края. Училась в ставропольской Детско-юношеской школе единоборств под руководством тренера Виктора Веселова. Затем окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета. Спортивную карьеру она завершила в 2014 году.