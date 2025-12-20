На северо-западе Турция в провинции Балыкесир обнаружен упавший беспилотник. Как пишут турецкие СМИ, дрон нашли фермеры в поле близ Маньяса и передали властям.

На корпусе летательного аппарата не было флагов, эмблем или каких-либо надписей, которые могли бы указать на его происхождение. Беспилотник отправили в Анкара для детального технического осмотра.

Это уже третий подобный случай за неделю. Ранее беспилотники находили в районе города Чанкыры и в округе Измит провинции Коджаэли. По данным МВД Турции, дрон, обнаруженный 19 декабря, оказался разведывательным и, предположительно, имел российское происхождение. Ранее власти также сообщали о падении в районе Измита беспилотника типа «Орлан-10».

Кроме того, 15 декабря был обнаружен дрон, вошедший в воздушное пространство Турции со стороны Черного моря. В районе Анкары его сбили истребители F-16. В министерстве национальной обороны страны заявили, что о произошедшем были уведомлены Россия и Украина, а обеим сторонам рекомендовано проявлять осторожность из-за рисков для безопасности в регионе.

В турецком Минобороны подчеркнули, что в связи с серией инцидентов принимаются дополнительные меры защиты от угроз, связанных с беспилотниками, которые могут сбиваться с курса. Происхождение последнего найденного аппарата пока официально не установлено.