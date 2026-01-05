В Иркутской области три человека погибли в железнодорожной катастрофе вечером 4 января. На перегоне Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд наехал на трех человек, в том числе на детей 3 и 10 лет. Все они погибли.

По предварительной информации следствия, машинист грузового состава, заметив людей на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. По версии правоохранительных органов, взрослый мужчина, находившийся с детьми, на предупреждающие сигналы не отреагировал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также обратился к жителям и гостям региона с призывом к осторожности, напомнив о необходимости соблюдения правил безопасности не только на железной дороге, но и на автомобильных трассах, водных объектах и в местах зимнего отдыха.

«Вновь призываю жителей и гостей Иркутской области к осторожности и обдуманному поведению. Не только на железнодорожных путях, но и на дорогах, на водных объектах, в местах зимних развлечений. Несоблюдение требований безопасности как в повседневной жизни, так и во время отдыха часто приводит к трагическим последствиям», — написал Кобзев в Telegram.

Несмотря на ЧП, по данным на утро 5 января, в целом на территории Иркутской области режим ЧС не вводился и крупных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.