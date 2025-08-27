Неизвестный устроил стрельбу в католической школе «Благовещение» в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). В результате происшествия три человека, включая самого стрелка, погибли, еще не менее 20-ти получили ранения, передает Reuters со ссылкой на представителя Минюста.

По предварительным данным, стрелявший был один. Его мотивы пока неизвестны. По информации CBS News, нападавший покончил с собой.

По информации телеканала NBC, инцидент произошел около 8:15 утра по местному времени (16:15 мск), во время утренней мессы, которая должна была пройти в церкви при школе. Как сообщила сенатор от Миннесоты Эми Клобушар в эфире MSNBC со слов одной из родительниц, в момент стрельбы дети пытались укрыться под скамьями. Несколько человек получили ранения, в том числе в спину и шею.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил в своей публикации в соцсети X, что он получил информацию о инциденте со стрельбой в католической школе «Благовещение». Он пообещал оперативно делиться новой информацией по мере ее поступления и отметил, что на месте происшествия уже работают правоохранительные органы.

«Молюсь за наших детей и учителей, чей первый учебный день был омрачен этим ужасным актом насилия», — добавил он.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что находится в курсе событий, связанных с сообщениями о стрелке в учебном заведении. В публикации на платформе X он написал, что отслеживает информацию об инциденте в Южном Миннеаполисе, поддерживает связь с начальником полиции, а все городские экстренные службы приведены в готовность.

«Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию», — призвал он.

Сообщается, что нападавший нейтрализован, и угроза для жителей города миновала. В официальном аккаунте Миннеаполиса в X также призвали граждан избегать района происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим.

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что его проинформировали о стрельбе. По его словам, на месте находится ФБР.

«Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался вовлечен!», — написал американский лидер.

Согласно данным правоохранительных органов, сегодняшний инцидент в школе стал четвертым случаем стрельбы в городе за последние 12 часов, три из которых оказались смертельными. По предварительной информации, в результате этих происшествий погибли три человека, еще восемь человек получили ранения. В полицейском управлении Миннеаполиса охарактеризовали ситуацию с вооруженным насилием за последние сутки как вызывающую серьезное беспокойство.