В результате крушения учебного самолета в Орске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

По информации РЕН ТВ, падение произошло неподалеку от поселка Джанаталап.

«112» сообщает, что при крушении самолета Diamond погибли пилот Василий Н.В. (1989), Тимофей К.М (2005), Дмитрий С.Е (2004). ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства уточняет, что на борту воздушного судна находились два курсанта и инструктор

«На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли», — сказано в сообщении.

На месте крушения самолета проходят спасательные мероприятия, а также идет работа по установлению числа погибших и их идентификации.