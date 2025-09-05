Житель башкирского города Белебей отправлен в СИЗО по обвинению в убийстве своей сожительницы. По данным следствия, он долго держал труп жертвы в погребе, а потом расчленил топором и выбросил останки в лесу. Об аресте мужчины сообщил официальный телеграм канал Белебеевского городского суда Республики Башкортостан.

В сообщении уточняется, что о взятии фигуранта под стражу до 3 октября ходатайствовал следователь, и его просьба была удовлетворена судом. Мужчине вменяют убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Следствие установило, что вечером 10 августа 49-летний обвиняемый задушил 40-летнюю сожительницу в ходе бытовой ссоры в их частном доме и спрятал труп в погребе под хозяйственной постройкой (сараем) на участке. Тело жертвы пролежало там до 30 августа, после чего хозяин дома расчленил его с помощью ножа и топора. В прокуратуре Башкортостана добавили, что на это у мужчины ушло несколько дней.

Останки убитой злоумышленник разложил по полиэтиленовым пакетам и на протяжении двух дней развозил на своем автомобиле по безлюдным местам в городе и Белебеевском районе. «Одни фрагменты он закопал в лесной зоне неподалеку от Белебея, другие спрятал в придорожной канаве», — уточняет местное издание «Баймакский вестник».

В следственном управлении СКР по Башкортостану пояснили, что на подозреваемого удалось выйти при проверке информации о бесследном исчезновении женщины. Ее родственники обратились в полицию с соответствующим заявлением. В ходе опроса сожителя пропавшей у сотрудников правоохранительных органов возникли подозрения по поводу его причастности к гибели женщины.