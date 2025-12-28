Президента Беларуси Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Это произошло после того, как 71-летнего белорусского лидера задел спиной игрок его команды. Матч с участием главы государства состоялся в субботу, 27 декабря, в Минске.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как игрок под номером 68 — экс-хоккеист сборной Беларуси, ныне ее главный тренер Ярослав Чуприс — передвигается по льду задом и спиной задевает Лукашенко, после чего тот падает. Затем он бросает клюшку, помогает президенту подняться и провожает его к бортику.

«Трибуны замолкли, но Чуприс сразу бросился ему на помощь, после чего политик поднялся на ноги», — пишет «Зеркало».

Игра была временно остановлена. Позже матч продолжился. Комментатор матча Владимир Новицкий, комментируя произошедшее, предложил «поддержать первого номера».

В комментарии RT Лукашенко заявил, что после падения на льду у него «всё в порядке». Белорусский лидер рассказал, что чувствует себя хорошо, но получил растяжение мышц спины.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. <…> Готовлюсь к следующей игре», — приводит RT слова Лукашенко.

Матч между командами президента Беларуси и Брестской области состоялся 27 декабря на «Олимпик-Арене» в Минске. Встреча, прошедшая в рамках Республиканской хоккейной лиги, завершилась со счетом 5:5.

Сын Лукашенко Николай забросил пятую шайбу за три десятых секунды до конца третьего периода, сравняв счет, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Вот это матч! <…> Борьба продолжалась до последних секунд» — говорится в публикации. Об инциденте с падением президента в посте не сказано.

Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. Весной 2025 года его команда стала победителем Республиканской хоккейной лиги. Среди прочего, белорусский лидер принимал участие в хоккейных матчах с российским президентом Владимиром Путиным.

В апреле 2022 года во время хоккейного матча Лукашенко попали клюшкой по лицу.