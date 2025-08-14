Во Владивостоке на ТЭЦ-2 во время ремонта погибли трое рабочих, двое получили травмы, сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Инцидент произошел 14 августа во время выполнения работ на высоте. По предварительным данным, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с наличием признаков правонарушения, в соответствии с ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).

Следователи дадут необходимую правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были обеспечить надлежащие меры при организации ремонтных работ.

Процесс определения всех деталей произошедшего несчастного случая на производстве поставила на контроль прокуратура Приморского края. Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

На место выехали сотрудники следственного управления, а также прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Ход и результат доследственной проверки, а также ход и результат проверки Государственной инспекции труда также были поставлены на контроль надзорным ведомством.

VL.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что рабочие сорвались с одной из труб. Отмечается, что ТЭЦ-2 входит в состав АО «ДГК», филиала «Приморской генерации». По словам источника издания, речь идет о подрядчиках компании «Усть-Среднекан» из Киргизии.

«Это молодые люди, родом из Киргизии. Они не сорвались с высоты — во время ремонта в производственном помещении на них упал кусок строительных конструкций», — сказал собеседник VL.ru.

Он также заявил, что несчастный случай произошел не в результате падения с высота, а из-за обвала фрагмента строительных конструкций, который упал на рабочих в производственном помещении.

В краевом Минздраве рассказали, что двое пострадавших были доставлены в отделение реанимации городской клинической больницы №2 и находятся в тяжелом состоянии. С ними работают реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и другие специалисты.