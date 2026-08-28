Около 100 коробок туалетной бумаги, сложенных до потолка, заблокировали систему пожаротушения и способствовали распространению огня на американском десантном корабле USS New Orleans. Пожар, произошедший в августе 2025 года, продолжался около 11 часов, а ущерб от него составил примерно $12 млн. Об этом пишет Stars and Stripes со ссылкой на расследование ВМС США.

Военно-морская служба расследований (NCIS) не смогла установить точную причину возгорания, которое произошло 20 августа 2025 года в помещении для хранения специального обмундирования. В отчете говорится, что пожар мог возникнуть из-за «преднамеренных или небрежных действий человека». Среди возможных причин следователи назвали курение или использование электронных сигарет, хранение неразрешенных опасных материалов и поджог.

По данным расследования, серьезность пожара усугубили несколько факторов. В частности, около 100 коробок с туалетной бумагой были сложены настолько высоко, что существенно снизили эффективность спринклерной системы. Кроме того, в помещении обнаружили неразрешенные опасные материалы, в том числе аэрозольные баллончики и металлическую емкость с неизвестной жидкостью. Они стали дополнительным источником топлива и увеличили продолжительность и интенсивность возгорания.

Расследование также установило, что экипаж не сразу начал действовать и не установил необходимые границы, чтобы не допустить распространения огня. Кроме того, военнослужащим не хватало знаний о системе пожаротушения корабля, что осложнило борьбу с пожаром.

При этом в ВМС США в целом положительно оценили действия экипажа. Представитель ведомства заявил, что моряки «вступили в действие, опираясь на свою подготовку и дисциплину», а также проявили стойкость, защищая корабль и своих сослуживцев. Ни один военнослужащий не получил травм, требовавших большего, чем первая медицинская помощь.

Пожар произошел, когда USS New Orleans находился на якоре у военно-морского объекта White Beach и проходил сертификационные учения по ведению десантных операций. Через два дня корабль вернулся в море, после чего прибыл на базу ВМС США в Сасебо, которая является его портом приписки, для проведения экстренного ремонта.

Возгорание не привело к повреждению конструкции корабля, однако вывело из строя или повредило системы управления отходами, электроснабжения и другое оборудование. Кроме того, многочисленные помещения временно перестали быть пригодными для проживания экипажа. Японский региональный центр технического обслуживания предварительно оценил стоимость ремонта примерно в $12 млн.

В январе 2026 года USS New Orleans официально вернулся в строй. Позднее корабль был направлен для выполнения задач в Индо-Тихоокеанском регионе и Аравийском море.

По итогам расследования ВМС рекомендовали принять административные меры в отношении командира корабля капитана Кевина Дина, а также главного инженера.