В Турции запускают проект промышленной добычи сланцевой нефти. Как сообщает издание Sabah, Министерство энергетики и природных ресурсов начинает бурение в районе Силван провинции Диярбакыр. В проекте участвует американская компания Continental Resources.

По данным Sabah, в течение ближайших двух месяцев в регионе планируется пробурить первые четыре скважины. Работы будут вестись на четырех блоках площадью 500-600 км² каждый. Предварительная оценка запасов нефти на этих участках составляет 350 млн баррелей, что эквивалентно примерно 23 млрд долларов по текущим ценам.

Всего, по расчетам министерства, потенциальный объем сланцевой нефти в Диярбакыре может достигать 4-6 млрд баррелей, а экономический потенциал оценивается примерно в 350 млрд долларов.

Министр энергетики Алпарслан Байрактар рассказал, что бурение будет проводиться вертикальным и горизонтальным методом: буровые установки будут углубляться в толщу сланцевых пород на 3-4 километра, где предполагается наличие нефти.

Чтобы в будущем выполнять работы самостоятельно, Турция также отправляет своих инженеров на обучение в штаб-квартиру американской компании Continental Resources, с которой создано совместное предприятие по добыче сланцевой нефти.

В течение трех лет министерство планирует увеличить количество буровых скважин до 24. После запуска добычи нефти в Диярбакыре аналогичный проект по поиску сланцевого газа планируется в регионе Фракия.

Отдельно Байрактар прокомментировал информацию о якобы ведущихся продажах редкоземельных элементов США. Он назвал такие сообщения ложными и заявил, что месторождение редкоземельных элементов в Эскишехире будет разрабатываться государством.