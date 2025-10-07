Турция и США ведут переговоры о сотрудничестве в освоении крупного месторождения редкоземельных металлов в районе Бейликова провинции Эскишехир. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, дискуссии с Вашингтоном активизировались после того, как Анкара не смогла достичь договоренности с Пекином и Москвой из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку руды.

По данным источников агентства, месторождение в турецком районе Бейликова содержит свыше 1% оксидов редкоземельных элементов — этого достаточно для коммерческой добычи. В числе обнаруженных элементов названы церий, празеодим и неодим, широко применяемые в производстве электроники, электромобилей и оборонных технологий.

Анкара планирует построить в районе месторождения собственный аффинажный завод и рассматривает возможность партнерства не только с США, но также с Канадой и Швейцарией. Среди прочего обсуждаются подготовка технико-экономического обоснования проекта и привлечение зарубежных инвесторов.

Bloomberg отмечает, что Турция намерена подать заявку в Австралийский институт геонаук на сертификацию запасов по международному стандарту JORC, что позволит официально раскрыть объемы месторождения и привлечь частный капитал.

В публикации также говорится, что в октябре 2024 года Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту, однако переговоры зашли в тупик. По данным источников, Пекин настаивал на транспортировке и переработке сырья на своей территории и отказался передавать технологии, что не устроило Анкару. Переговоры с Россией также не дали прогресса.

Интерес к сотрудничеству с США вырос на фоне недавней встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Вашингтоне, после которой стороны объявили о начале «новой главы» в двусторонних отношениях и намерении развивать партнерство в энергетической и оборонной сферах. По оценке Bloomberg, успех переговоров о разработке месторождения может стать важным шагом в укреплении экономических связей Анкары и Вашингтона и изменить баланс влияния на рынке критически важных металлов.