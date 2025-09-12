С конца июля иностранные суда в Новороссийске простаивают до 20 дней из-за новых требований к заходу в российские порты. В итоге доставка грузов из Турции в Россию морем теперь занимает до 18 дней вместо 9—12. Автомаршруты тоже оказались перегружены из-за усиления проверок на грузинской границе.

По данным ПЭК и VC Forwarding, в сентябре средний срок морской доставки из Турции увеличился в 1,5—1,6 раза по сравнению с июнем. Теперь путь на пароме из Стамбула в Новороссийск занимает 14—18 дней при хорошей погоде.

Причина — новые правила, вступившие в силу 21 июля: теперь иностранные суда могут заходить в российские порты только после согласования с ФСБ. В ожидании документов они стоят на рейде по две недели и дольше.

Средняя цена доставки контейнера из Стамбула в Новороссийск или Туапсе выросла на 10—12% по сравнению с прошлым годом — до $800—$1000 с учетом таможенных услуг. На стоимость влияют подорожавшее топливо и рост сборов за проход через Босфор и Дарданеллы.

Часть потоков переключается на автоперевозки, но и здесь появились сложности. С 1 июля Грузия запустила новую систему транзита NCTS, из-за чего количество досмотров выросло, особенно для сборных грузов. Теперь доставка из Стамбула в Москву занимает около 20-22 дней.

Спрос на малые партии при этом продолжает расти: за лето перевозки этой категории увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего это текстиль, бытовая химия и оборудование. А вот объем крупных партий упал втрое — импортеры сокращают закупки из-за высокой ключевой ставки и накопления складских запасов.

По данным Ассоциации морских торговых портов, за первые семь месяцев 2025 года грузооборот Новороссийска снизился на 5,3% до 94,1 млн тонн. В Туапсе, напротив, объемы выросли на 3,6% и составили 12,8 млн тонн, что лишь усилило нагрузку на существующую инфраструктуру.