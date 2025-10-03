В Москву доставлен иностранец, которого российские правоохранительные органы разыскивали за участие в торговле людьми с целью изъятия их органов. Мужчину удалось обнаружить в Турции при содействии Интерпола, после чего он был депортирован и задержан в аэропорту Внуково сотрудниками полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2006—2008 годах мужчина входил в состав транснациональной организованной группы, занимавшейся вербовкой людей для последующего изъятия у них жизненно важных органов. Преступники убеждали нескольких граждан России отправиться в Косово и за денежное вознаграждение согласиться на операцию по изъятию почек.

«В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения», — пояснила Волк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 127.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и торговля людьми). По поручению Генеральной прокуратуры России он был объявлен в международный розыск, а при содействии Интерпола установлено его местонахождение в Турции.

После депортации мужчину задержали в Москве сотрудники бюро Интерпола МВД России, Главного управления МВД по Москве и транспортной полиции.