В 2025 году Турция стала ключевым рынком для азербайджанской хурмы, вытеснив Россию, где из-за экономических проблем снизился спрос на этот фрукт, передает Report.

По словам Гадира Юсифова, председателя Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана, цены на фрукт в России упали на 30—40% по сравнению с прошлым годом из-за снижения покупательной способности населения.

Ответом на этот спад стало активное расширение поставок в Турцию, которая теперь становится стратегически важным партнером. В этом году было подписано торговое соглашение, освобождающее азербайджанскую хурму от НДС и таможенных пошлин при экспорте в Турцию.

«Это значительно повысило конкурентоспособность наших товаров на турецком рынке», — сообщил агентству Юсифов.

Помимо Турции, азербайджанская хурма поставляется на Украину и в Беларусь, а в будущем планируется расширение географии экспорта, в том числе на арабские страны и в отдельные европейские государства.

Юсифов также отметил, что в ближайшие дни начнется прием нового урожая хурмы на холодильные склады, и в будущем ожидается значительное расширение экспорта продукции из Азербайджана.