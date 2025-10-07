Россия в январе—августе 2025 года сохранила статус основного импортера рыбной продукции из Турции, передает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр Рыбного союза и данные таможенной статистики Турции. За этот период на Россию пришлось около 30% турецкого рыбного экспорта в натуральном выражении, второе место заняла Италия.

За восемь месяцев Россия импортировала из Турции 41 тысячу тонн рыбы — это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако в денежном выражении поставки выросли на 10% и достигли $266 млн.

По данным Рыбного союза, снижение физического объема затронуло ряд популярных видов рыбы. Так, мороженой форели поставили на 15% меньше, тогда как ее стоимость выросла на 5%. Импорт охлажденной форели, напротив, увеличился как в тоннаже, так и в стоимости. Похожие тенденции наблюдались и в поставках сибаса и дорадо: объемы импорта некоторых категорий сократились, но цены на них в целом выросли.

Рост цен связывают с ситуацией на мировом рынке и колебаниями спроса в разных странах.

Как указывает Турецкий институт статистики, в 2024 году производство аквакультуры в Турции увеличилось на 4%, до 577 тыс. тонн, тогда как объем вылова рыбы сократился на 23%, до 322 тыс. тонн.