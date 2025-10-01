Ночной промысел в Черном море обернулся для рыбаков из турецкой провинции Трабзон опасной находкой: у побережья района Чаршибашы они заметили странный объект, приняли его за брошенную лодку и отбуксировали в порт Йороз. Позже выяснилось, что это был беспилотный морской аппарат с зарядом около 300 кг взрывчатки. Власти временно закрыли порт, оцепили прибрежную зону и вызвали саперов и спецподразделения ВМС Турции, сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Рыбак Халил Ибрагим Бозок рассказал, что сначала команда заметила на радаре объект на расстоянии около 800 метров. «Подумали, что это может быть брошенный катер рыбаков, решили вытащить на борт. Подняли с помощью крана, и только тогда поняли, что это похоже на военный дрон», — сказал он. По словам Бозока, когда рыбаки узнали о наличии взрывчатки, пожалели о том, что не вызвали специалистов на месте: «Нас, можно сказать, уберег Бог».

После того как судно доставили в порт Йороз, береговая охрана и жандармерия оцепили причал, запретив проход и стоянку других лодок, а также эвакуировали жителей прибрежных домов. Для экспертизы устройства власти вызвали из Стамбула специалистов по подводным и спасательным операциям из подразделения SAS Военно-морских сил Турции. В администрации губернатора Трабзона подтвердили, что речь идет о «предмете иностранного происхождения».

По информации местных СМИ, катер по своей конструкции напоминает морские дроны-камикадзе, ранее использовавшиеся Украиной в атаках на российские корабли в Черном море, такие как Magura V5, а также модели Wasp и Snapper. Некоторые из таких устройств ранее поставлялись Украине Великобританией.

Как пишет Life.ru, после предварительного осмотра специалисты ВМС Турции пришли к выводу, что транспортировка такого объекта небезопасна, и приняли решение уничтожить найденный дрон.

«Обнаруженный безэкипажный катер по результатам оценки сотрудниками командования подводными и спасательными операциями и другими экспертами решено нейтрализовать контролируемым взрывом», — говорится в официальном сообщении администрации провинции Трабзон.

Местные рыбаки отмечают, что происшествие уже сказалось на их работе: часть флота временно не может выходить в море из-за мер безопасности и оцепления порта.