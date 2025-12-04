В Грузию перестанут пускать иностранцев без медицинской страховки, передает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров. Нововведение начнет действовать с 1 января 2026 года.

Страховая сумма полиса должна составлять не менее $30 тыс. (более 2,3 млн рублей), а документ — быть действительным на протяжении всего пребывания в стране. Проверить его наличие могут как в аэропортах, так и на наземных КПП. При отсутствии страховки иностранцам может грозить штраф от 300 лари (8,4 тыс. рублей), ограничение въезда или депортация.

РБК отмечает, что штраф за отсутствие страховки может увеличиться при просрочке оплаты. Кроме того, более высокий штраф — от 500 до 1000 лари (от 14 тыс. до 28 тыс. рублей) — грозит за отсутствие страхового покрытия при занятиях альпинизмом, лыжами и другими экстремальными активностями.

Туристам, которые нацелены на активный отдых в Грузии, рекомендуют приобретать полисы с покрытием от $50 тыс. Также более тщательно к выбору страховки следует относиться тем, кто находится в стране длительный срок, пишет РБК.

Вместе с тем собеседники «Интерфакса» подчеркивают, что нововведения в первую очередь касаются самостоятельных путешественников, поскольку туроператоры по закону обязаны предоставлять страховки путешественникам, выезжающим за рубеж.

«У нас по закону все, кто едет через туроператоров, должны быть застрахованы. Мы предоставляем страховку для выезжающих за рубеж как тем, кто приобретает турпакеты, так и тем, кто бронирует только размещение», — пояснили представители туроператора «Интурист».

Ранее телеграм-канал NEWSGEORGIA писал, что эти меры должны были начать действовать еще в июне 2024 года, однако инициатива в итоге была направлена на доработку. При этом канал отмечал, что есть другие положения грузинского законодательства, согласно которым у иностранцев должна быть действующая медицинская страховка.