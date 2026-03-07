В Махачкале во дворе многоэтажки произошла перестрелка, два человека пострадали, сообщает МВД по Дагестану. По неподтвержденной информации, речь идет о разборках двух группировок из-за денег.

Как рассказали в полиции, неизвестные подъехали на машине к жилому дому на улице Юсупова и расстреляли из травматического оружия двух местных граждан, а затем скрылись. Жертвы нападения были госпитализированы в медицинский центр, а уже врачи связались с полицией. Вскоре правоохранители нашли машину, которую злоумышленники бросили в одном из дворов.

Личности нападавших установлены, сейчас их ищут. В городе объявлен план-перехват.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Эхо Дагестана». На кадрах видно, как во двор дома заехала белая легковушка и из нее выскочили три человека, которые открыли огонь по двум прохожим. Одна из их жертв не растерялась и тоже начала стрелять в ответ.

Очевидец сняла на видео крыльцо подъезда, около которого произошла стрельба. «Тут все в крови. Охренеть», — говорит девушка.

Телеграм-канал «Дагестан Сейчас» пишет, что один из раненых — мужчина по имени Магомедшапи по прозвищу Чугун, который «числится в розыске».

«Чугун стреляется часто, отсюда и наличие ствола у него и его друга, 37-летнего Темирхана. Круг пострадавших — это спортсмены», — говорится в посте.

Как отмечает телеграм-канал, в 2017 году у Чугуна якобы произошел конфликт с охраной министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. Тогда спортсмена якобы вытащили из BMW и избили, заявив, что он нарушил ПДД.

«Также известно, что Магомед привлекался по статье о сбыте и подделке ценных бумаг. Несколько часов назад его прооперировали хирурги», — уточняется в публикации.

Один из нападавших, предположительно, местный застройщик. По информации «Дагестан Сейчас», мужчина занимается ремонтом, а в свободное время тренируется в стрельбе. В своих соцсетях он регулярно выкладывал контент с местных площадок для пейнтбола.

Местная жительница рассказала РЕН ТВ, что раненые попросили открыть дверь в подъезд, после чего она увидела, что у одного из них прострелены рука и нога.

«Я даже не поняла, что у него окровавленная нога. <…> Все так быстро получилось», — рассказала женщина.

По ее словам, второй из пострадавших вызвал скорую, и они уехали. По предварительным данным, причиной перестрелки «стал финансовый вопрос двух группировок».