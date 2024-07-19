Российские военные блогеры призвали губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обратить внимание на ситуацию вокруг белгородского музея Курской битвы, на сайте которого обнаружилась статья о том, что советские солдаты во время танкового боя под Прохоровкой якобы принимали психотропные вещества. Подробности истории — в материале RTVI.

В разделе «Историческое описание Курской битвы» на сайте музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» после рассказа об этапах сражения, соотношении сил и составе войск с обеих сторон приводится статья немецкого военного историка и отставного полковника бундесвера Карла-Хайнца Фризера. В ней утверждается, что победа советской армии в танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года ― «миф», а советские солдаты якобы могли употреблять психотропные препараты.

В публикации говорится, что советские войска совершали «лавинообразные массированные атаки без учета потерь», а солдаты во время атаки якобы «часто впадали в своеобразный транс и совершенно не реагировали на опасность».

«Какую роль сыграла водка в боевых действиях на Восточном фронте, не было секретом для немцев <…>. По словам двух американских военных историков, столь яростная атака под Прохоровкой 12 июля не обошлась без применения психотропных препаратов», — пишет Фризер.

После того, как на публикацию обратили пользователи соцсетей, в белгородском музее заявили, что статья немецкого историка была размещена на старом сайте музея в 2012 году в специальной рубрике «Курская битва. Немецкий взгляд».

Тогда «размещением данных материалов руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта», говорится в аккаунте учреждения во «ВКонтакте».

«Работа в архивах — в том числе и врагов Советского союза — является неотъемлемой частью исследовательской работы. Это дает возможность не просто ознакомиться с позицией врагов отечества, но продемонстрировать тенденциозность зарубежной историографии и установить историческую правду», — объяснили в музее.

Там пообещали «еще раз проработать вопрос целесообразности публикации данных материалов» и проверить высказывания Фризера на «совместимость размещения в публичном пространстве». Музей также пообещал обсудить его мнение с ведущими российскими историками, краеведами и экспертами.

Как отреагировали военные блогеры

Z-блогеров объяснения белгородского музея не удовлетворили. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала размещение статьи Фризера на сайте учреждения «совершенной дичью». Она возмутилась, что музей выпустил «длинный оправдательный текст» вместо того, чтобы извиниться и удалить «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов».

Мизулина заявила, что «как внучка участника Великой Отечественной войны глубоко лично оскорблена» публикацией и действиями музея Курской битвы. Она потребовала публичных извинений и привлечения к ответственности «всех должностных лиц музея».

По мнению военного волонтера Романа Алехина, размещение статьи Фризера на сайте музея «тянет на уголовку и на серьезные вопросы» к команде губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Складывается ощущение, что весь этот текст — это заказ иностранных НКО дискредитировать русского солдата и победы Красной Армии в одном из самых знаковых мест и в одном из лучших музеев Великой Отечественной войны», — пишет Алехин.

Он также выразил мнение, что ситуацией заинтересуется председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов назвал статью Фризера «бредом» и «хорошим примером, как переписывается наша героическая история в нашем же сегменте».

Авторы телеграм-канала фонда сохранения исторической памяти «Я помню» сочли размещение статьи Фризера на сайте музея Курской битвы нарушением части 3 статьи 67.1 Конституции, согласно которой Россия «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умалять значения подвига народа при защите Отечества не допускается. В канале также выразили надежду, что директору белгородского музея Курской битвы Елене Чефоновой «недолго осталось директорствовать».

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad) предложил проверить, «зачем государственный музей потакает немецкому ревизионизму». Он отметил, что Карл-Хайнц Фризер утверждает, будто в Курской битве победила нацистская Германия, а битва за Сталинград не является переломным сражением.

Скандал вокруг слов о мемориале на Прохоровском поле

В 2013 году Фризер заявил в интервью изданию Welt, что в сражении под Прохоровкой немецкая армия потеряла якобы всего три танка, в то время как советские войска ― не менее 235 машин. Отвечая на вопрос, кто победил в этом бою, Фризер высказал мнение, что «тактически это была победа немцев», в оперативном отношении ― «частичный советский успех», а в стратегическом отношении «это был советский провал».

О том, что Красная Армия якобы потерпела под Прохоровкой поражение, также заявлял британский историк Бен Уитли со ссылкой на архивные фотографии разведки. В 2019 году журналист Welt Феликс Келлерхофф, бравший интервью у Фризера, заявил, что под Прохоровкой «не было ни советской победы, ни даже масштабного танкового сражения», поэтому, по его мнению, мемориал на месте боев установлен безосновательно.

Бывший зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал Келлерхоффа подлецом и призвал власти Германии возбудить против него уголовное дело. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что «историю пишут победившие освободители, а не проигравшие душегубы и оккупанты», и призвал власти Германии дать оценку высказыванию Келлерхоффа.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал слова Келлерхоффа кощунством, попыткой переписать историю и унизить Россию.