Дети часто «тянут в рот все подряд», и поэтому вместо ограничений продажи спортивного питания для них лучше вести профилактическую работу, заявил RTVI глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Так он прокомментировал слова своей коллеги, депутата Яны Лантратовой, которая выступила с идеей запретить продажу несовершеннолетним продукции, содержащей тонизирующие компоненты.

Накануне в одной из школ Екатеринбурга отравились 20 пятиклассников. Как писали телеграм-канал «112» и портал E1.ru, причиной стал купленный на маркетплейсе предтренировочный порошок «Психотик». После этого Лантратова сообщила, что на законодательном уровне следует «запретить продажу несовершеннолетним продукции, содержащей тонизирующие компоненты». Она добавила, что уже заручилась поддержкой Минздрава и Роспотребнадзора по этому вопросу, добавив, что сейчас идею обсуждают в Госдуме.

Леонов в беседе с RTVI не поддержал инициативу коллеги.

«Если мы здраво посмотрим на ситуацию, то есть много различных веществ, которые могут навредить здоровью, они находятся в свободной продаже. Из простых, например, обычная соль. Она тоже вредит здоровью. Если очень много ее употреблять, рано или поздно возникнет заболевание. Или сахар — переизбыток сахара ведет к ожирению», — добавил он.

Кроме того, продолжил депутат, Роспотребнадзор и так следит за тем, чтобы в продуктах питания все вещества «были в тех концентрациях, которые не могли привести к каким-то последствиям».

«И запрещать батончики или какие-то конфетки с какими-то биологически активными веществами, мне кажется, смысла в этом нет», — заявил Леонов.

По его мнению, нужно следовать другим путем в этом вопросе — в частности, проводить профилактику. Нужно, чтобы родители объясняли своим детям, что можно употреблять, а что нельзя, следили за ними, пояснил парламентарий.

«Ребенок может взять чистящее средство, выпить, уксус шестипроцентный, девятипроцентный, он же есть у всех дома. Ну вот уже давайте запретим детям продавать уксус как то, что может им нанести вред. Или даже те же витамины — при их неправильном употреблении может быть разное, начиная от аллергических реакций и заканчивая серьезными нарушениями работы внутренних органов», — сказал Леонов.

Напомнив о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, он отметил, что это решение было основано на статистике, включающей случаи со смертельным исходом.

«Вот если практика будет показывать, что они определенные порошки нашли, и какая-то определенная культура потребления этого возникает, то тогда, конечно, нужно анализировать, принимать те или иные меры. Но мы не можем все запретить, здесь лучше вести профилактическую работу», — уточнил собеседник RTVI.

Что касается ситуации в Екатеринбурге, то прежде, чем обсуждать различные меры, нужно сначала все проанализировать, подчеркнул Леонов.