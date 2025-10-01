В лицее №159 Екатеринбурга пятиклассники перед уроком физкультуры пожаловались на плохое самочувствие, в том числе на головокружение, затрудненное дыхание и тошноту. Детей увезли на «скорых» в больницу, но госпитализация не понадобилась — у них не нашли клинических признаков отравления. Как оказалось, в раздевалке был рассыпан порошок, которым они надышались. СМИ позднее сообщили, что число пострадавших выросло до 20-ти. RTVI собрал подробности.

Что произошло

Пятиклассники почувствовали недомогание в среду днем, сообщения об этом поступили в службу неотложной помощи «03» и правоохранительные органы. По данным регионального Минздрава, на место прибыли пять бригад скорой помощи.

«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что речь идет об 11-ти учениках, и добавили, что ситуация находится на контроле замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

В релизе областной прокуратуры говорится, что, по предварительной информации, на ухудшение здоровья пожаловались 12 лицеистов.

«В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно», — заявили в ведомстве, добавив, что проводится прокурорская проверка.

Процессуальную проверку в связи с инцидентом также назначил региональный Следственный комитет. Речь может идти о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, что подпадает под ст. 118 УК, и если следователи обнаружат признаки преступления, то будет возбуждено уголовное дело.

Позднее «Известия» написали со ссылкой на источник, что число пострадавших выросло до 20 человек.

Порошок в раздевалке

В полиции озвучили версию, что школьники могли надышаться протеиновым порошком. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Один из школьников также рассказал порталу E1.RU о рассыпанном в раздевалке протеине.

«После физкультуры в раздевалке рассыпали протеин, все из-за этого было как в дыму. Пятиклассникам сказали не заходить туда, но они зашли и отравились. Их начало тошнить, кружилась голова», — цитирует сайт ученика.

Позднее E1.RU написал со ссылкой на одного из очевидцев, что на полу в раздевалке был рассыпан предтренировочный препарат (предтрен) «Психотик». На банке этого препарата указано, что его нельзя принимать лицам младше 18 лет.

«Ребята баловались в раздевалке предтреном (типа энергетика в порошковом виде), он попал в легкие. И многим стало плохо. Детей затошнило, их отвезли в больницу», — сказал собеседник портала.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что «порошок неизвестного происхождения» оставил в раздевалке один из восьмиклассников. «Порошок изъят специалистами на экспертизу. Обстановка в школе спокойная, учебный процесс идет в штатном режиме», — сообщили в мэрии.

Телеграм-канал SHOT написал, что частицы порошка распылились настолько, что из мужской раздевалки по вентиляции проникли и в женскую раздевалку. Канал предположил, что школьников могла привлечь отметка в инструкции к препарату «Психотик», что он может на некоторое время вызвать чувство эйфории.

«Более серьезная штука, чем энергетики»

Бодибилдер Александр Киселев пояснил E1.RU, что этим предтренировочным комплексом пользуются профессиональные спортсмены.

«Он стимулирует центральную нервную систему, сердечную мышцу. Его задача — разогнать кровь и максимально подготовить человека к тяжелой физической нагрузке. В целом это то же самое, что энергетики, которые продаются в магазине. Только эффект от предтренировочного комплекса в 3−5 раз мощнее, чем от банки энергетика», — рассказал он.

По словам Киселева, добавка не опасна при соблюдении норм приема, но передозировка грозит проблемами нервной и сердечно-сосудистой систем, особенно если под воздействием оказались дети.

«Это то же самое, что если ребенок выпьет несколько банок энергетика за раз. Насколько я понимаю, детям запрещены энергетические добавки, а тем более спортивные тренировочные комплексы, это более серьезная штука», — сказал бодибилдер.

Основатель студии Fitlit фитнес-тренер Сергей Литовченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что предтрен мог содержать постороннее химическое вещество.

«Сами по себе предтреники не опасны, но если их неправильно хранить, конечно, это может повлиять на здоровье. [В случае с екатеринбургскими школьниками] есть вероятность, что предтреник мог смешаться с каким-то другим химическим веществом или препаратом, поэтому детям стало плохо», — рассудил он.

Литовченко отметил, что даже после 18 лет принимать такие комплексы нужно под контролем тренера, который подберет дозировку. Он добавил, что в любом случае эти препараты не могут привести к смертельному исходу.

Что говорят врачи

Педиатр Татьяна Гребнева объяснила E1.RU, что предтрен, которым, предположительно, отравились дети, состоит из мелких частиц, которые очень быстро попадают в дыхательные пути и могут травмировать слизистую. Следствием этого, по ее словам, может стать спазм дыхательных путей.

«Любые протеины, энергетики и подобные препараты разрешены только с 18 лет. Они могут оказывать действие на несозревшую нервную систему и на сердечно-сосудистую систему, вызывая тахикардию, нагрузку на сердечную мышцу, повышение давления.

Сам протеин (белок) может оказывать действие на почечную систему при переизбытке», — перечислила врач.

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала RT, что организм воспринимает частицы такого порошка, если их вдохнуть, как чужеродную угрозу и запускает защитную реакцию, проявлениями которой могут быть кашель, бронхоспазм, ощущение удушья, затрудненное дыхание, отек.