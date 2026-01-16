Москва активно борется с последствиями сильного снегопада: почти 5 тысяч единиц техники работают на расчистке улиц и тротуаров столицы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства города.

По словам источника в ведомстве, работы ведутся повсеместно. Основная цель — обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов. Собранный снег формируют в снежные валы и отодвигают к обочине, а после окончания осадков он вывозится с улично-дорожной сети.

В период снегопадов с 8 по 10 января в Москве были созданы временные площадки для складирования снега. Это позволяет сократить количество техники одновременно на проезжей части и минимизировать неудобства для автомобилистов. С площадок снег затем перевозится на снегосплавные пункты.

«В настоящее время снег вывозится с Миусской площади. Работает погрузочная техника», — добавили в департаменте. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.