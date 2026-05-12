У Павла Дурова сегодня есть реальные шансы вывести TON на новый уровень — в отличие от ситуации с Gram, отметил в беседе с RTVI эксперт по криптовалютам Адиль Алиев.

По его словам, заявление Дурова о намерении «снова сделать TON великим» отсылает к прошлому Telegram, когда первичное размещение токенов мессенджера под названием Gram было остановлено из-за нарушений законодательства США.

«Еще в свой первый срок Трамп не был сторонником криптовалютного рынка, а сегодня он не имеет ничего против TON, Telegram и лично Дурова. Более того, сам Павел и его проекты более интегрированы с ОАЭ, нежели с США, что открывает перед популярным мессенджером широкие возможности», — заявил эксперт.

Алиев напомнил, что аудитория Telegram превышает 1,1 млрд пользователей по всему миру. Интеграция кошелька Wallet уже обеспечивает доступ к хранению и торговле криптовалютами и токенизированными активами, а добавление платежных карт Visa и Mastercard с возможностью пополнения криптовалютой может укрепить статус Telegram как Web3-приложения.

Кроме того, мессенджер может привлечь пользователей централизованных бирж, которым достаточно базового функционала Wallet, считает эксперт. По его мнению, рост аудитории и развитие инфраструктуры Telegram при более тесной интеграции TON способны поддержать дальнейший рост криптовалюты.

Исторического максимума TON достигал в начале июня 2024 года, когда токен подорожал до 8,15 доллара — это был рост примерно на 300% с февраля того же года, когда стоимость составляла около 2 долларов. Сейчас цена монеты держится на отметке около 2,2 доллара.