Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в коррупции, заявил, что иск Генпрокуратуры об изъятии имущества и других активов у него, членов его семьи и связанных с ним лиц фактически направлен на «раскулачивание» наследников экс-главы Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова. С соответствующим заявлением экс-чиновника из СИЗО ознакомился «Коммерсантъ».

Кибовский отмечает, что 99 из 105 позиций в исковом заявлении относятся к собственности семьи Круглова, умершего в 2015 году. По его словам, это имущество было приобретено преимущественно до того, как он познакомился с зятем Круглова — бизнесменом Андреем Нероденковым, который также является фигурантом уголовного дела.

В перечень имущества, подлежащего изъятию в государственную казну, по словам экс-чиновника, включены даже объекты, купленные им в 1990-е годы, когда он работал обычным экскурсоводом в музее и, по его утверждению, не мог заниматься коррупционной деятельностью.

Из всего перечисленного в иске имущества, как заявляет Кибовский, только шесть объектов имеют отношение к его семье. Все они были приобретены на законные заработки, что подтверждается соответствующей документацией. На этом основании суды уже дважды отказывали в удовлетворении ходатайств следствия о наложении ареста на это имущество.

Подследственный также отмечает, что в материалах уголовного дела содержатся его ежегодные декларации, начиная с 2004 года, и все доходы были задекларированы с соответствующей уплатой налогов, включая 37 млн рублей, начисленных на зарплатный счет. Бывший чиновник выражает недоумение, почему эти легальные доходы теперь признаны незаконными.

Заседание по иску Генпрокуратуры было назначено в Кунцевском районном суде Москвы на 11 ноября. Помимо Кибовского, в числе ответчиков по делу проходят десять физических и пять юридических лиц, включая дочерей Круглова и его зятя Андрея Нероденкова.

Прокуратура настаивает, что Кибовский и покойный Круглов приобрели имущество на сотни млн рублей коррупционным путем, регистрируя его на родственников и доверенных лиц.

В перечень активов, подлежащих изъятию, входят доли в ООО «Страстной, 11», владеющем объектом культурного наследия в центре Москвы, пакеты акций различных компаний, десятки объектов недвижимости, 15 автомобилей и мотоциклов премиум-класса, а также 37 млн рублей от операций с ценными бумагами. Общая стоимость имущества, согласно некоторым оценкам, превышает 1 млрд рублей.

Александра Кибовского задержали в июле 2024 года по обвинению в получении взяток на сумму свыше 114 млн рублей в период с 2017 по 2023 год. Чиновник свою вину не признает. Как сообщала его адвокат Юлия Потапова, после ознакомления с материалами дела в мае следственные действия были возобновлены, и полностью изучить материалы обвинения подзащитный смог только в ноябре.