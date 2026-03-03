Суд обратил в доход государства имущество бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, экс-главы Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц на общую сумму 5 млрд рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает «Коммерсантъ».

Мосгорсуд 2 марта 2026 года оставил без изменения вердикт нижестоящей инстанции, предписав немедленно его исполнить. Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

По данным надзорного ведомства, при отсутствии законных доходов Кибовский совместно с бизнес-партнером Андреем Нероденковым построили загородные дома в элитном поселке Московской области. Также ими были приобретены квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги. Имущество оформлялось на членов их семей и доверенных лиц. Стоимость этих активов составила почти 1,5 млрд рублей.

Кроме того, при содействии Кибовского была существенно увеличена стоимость активов компании — владельца объекта культурного наследия в центре Москвы. Это позволило впоследствии извлечь выгоду от продажи предприятия в размере 1,2 млрд рублей.

Как установила прокуратура, до знакомства с Кибовским семья его компаньона Нероденкова уже владела высоколиквидными активами в столице и области. Это имущество было получено от отца супруги Нероденкова Анатолия Круглова. Круглов занимал пост председателя Государственного таможенного комитета в 1991—1998 годах и, по версии надзорного ведомства, сформировал капитал семьи в условиях конфликта интересов во время службы.

Кибовский и Нероденков также являются фигурантами уголовного дела о коррупции.

Уголовное дело в отношении Кибовского было возбуждено 22 декабря 2023 года, при этом задержан он был только 16 июля 2024 года. Экс-чиновнику предъявили обвинения в получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Впоследствии статья о мошенничестве была переквалифицирована на покушение на взятку.

По версии следствия, Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Следователи полагают, что он действовал в составе организованной группы совместно с директором «Технического центра департамента культуры» Сергеем Балясниковым, директором ООО «Евроком» Андреем Нероденковым и его заместителем Константином Яковлевым.

Расследование показало, что предприниматель Андрей Галяев передал Кибовскому через Яковлева восемь взяток на общую сумму более 100 млн рублей. За это Кибовский обеспечил фирмам Галяева победу в аукционах и заключение контрактов с департаментом культуры Москвы и подведомственными ему учреждениями. Кроме того, следствие считает, что Кибовский рассчитывал получить еще одну взятку в сумме около 20 млн рублей, но не успел, так как был задержан.

Кибовский, Балясников и Нероденков свою вину отрицают. Яковлев, Галяев и еще один бизнесмен Иван Селило, обвиняемый в даче взяток, полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Их дела выделены в отдельное производство.

В 2024 году Кибовский заявлял о намерении отправиться в зону специальной военной операции, однако ему отказали.