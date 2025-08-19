Красногорский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов у бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его соответчиков. Решение предусматривает изъятие в государственную казну имущества стоимостью более 13 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в государственную казну обращена сельхозорганизация ООО «СХП “Дмитриевское”» с капитализацией свыше 3 млрд рублей. В состав ее активов, среди прочего, входят 100 земельных участков общей площадью 5 тыс. га и совокупной стоимостью более 1,7 млрд руб. Годовая выручка предприятия составляет 725 млн рублей, валовая прибыль — 117 млн рублей

Кроме того, по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, включающие 25 земельных участков общей площадью 6,8 га стоимостью 3,5 млрд рублей, 19 коммерческих зданий (5182 кв. м) на сумму 2,8 млрд рублей, 18 офисных помещений (4606 кв. м) за 2,7 млрд рублей, 12 квартир (2200 кв. м) ценой 1 млрд рублей и 13 машино-мест (174 кв. м) стоимостью 30 млн рублей.

Также государству отошли 25% долей в уставном капитале ООО «Бар “Рубин”» с годовым оборотом свыше 69 млн рублей и чистой прибылью в 44 млн рублей при общей капитализации предприятия в 57 млн рублей.

В общей сложности в федеральную собственность перешло 87 объектов недвижимости общей стоимостью более 10 млрд рублей. Помимо этого, с ответчиков взысканы денежные средства в размере 3,1 млрда рублей, полученные от продажи имущества, приобретенного коррупционным путем.

Сумма в размере 1,2 млрд рублей, вырученная от реализации имущества, была частично обнаружена на банковских счетах Чернова, его бывшей сожительницы, а также его бизнес-партнера и супруги последнего. По ходатайству прокурора указанные средства были арестованы.

Как отмечает «Коммерсант», иск к бывшему судье был подан по инициативе генпрокурора Игоря Краснова и остается на его личном контроле.