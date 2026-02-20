Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства крупного пакета акций судостроительного предприятия «Восточная верфь», а также обширного перечня объектов недвижимости. Как стало известно «Коммерсанту», стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.

Ответчиками по делу выступили бывший ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС) и экс-депутат Геннадий Лазарев, а также его предполагаемый сообщник — бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко. Помимо них, иск был предъявлен ряду их родственников и аффилированных юридических лиц.

По версии надзорного ведомства, Геннадий Лазарев, занимая пост ректора с 1988 по 2015 год, а затем являясь депутатом, использовал служебное положение для незаконного обогащения. В иске отмечается, что Лазарев был обязан распоряжаться имуществом вуза только в интересах учебного заведения и с согласия Министерства образования и науки. Однако, как считает следствие, он игнорировал антикоррупционные запреты и использовал полномочия для вывода государственных активов в личную собственность.

Основой для коррупционных схем, по данным Генпрокуратуры, послужила компания ЗАО «Линком», созданная еще в 1993 году: ректор сдал этой фирме в аренду учебный корпус в центре Владивостока, а вырученные средства, по версии истца, присваивались. Кульминацией стал 2014 год, когда по инициативе Лазарева суд признал это здание собственностью арендатора — компании «Линком».

Кроме того, утверждается, что ректор незаконно передал «Линкому» земельный участок, принадлежащий университету. На этой земле были построены два многоквартирных дома, помещения в которых сдавались студентам и сотрудникам вуза.

Еще одним источником доходов, которые прокуратура называет коррупционными, стали фиктивные инвестиционные контракты. Как установило следствие, девять подконтрольных Лазареву некоммерческих организаций незаконно привлекали средства студентов. Эти деньги затем направлялись на строительство 12 объектов коммерческой недвижимости. В дальнейшем эти объекты сдавались в аренду университету, а полученная прибыль вкладывалась в новые проекты, что, по мнению надзорного ведомства, являлось легализацией незаконно нажитого имущества.

На эти средства, как указывается в иске, в период с 1999 по 2006 год Лазарев приобрел более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых была оформлена на его супругу. Предприятие, созданное в 1952 году на базе судоремонтных мастерских Тихоокеанского флота, является важным участником оборонно-промышленного комплекса и выполняет гособоронзаказ, строя боевые корабли и катера. При этом, по версии Генпрокуратуры, под управлением Лазарева завод оказался на грани банкротства.

Стремясь скрыть свое состояние, которое, по мнению истца, не соответствовало его официальным доходам, Лазарев оформлял недвижимость на родственников, подставных лиц и подконтрольные организации. Всего ответчиками было приобретено 253 объекта недвижимости общей площадью более 258 тысяч кв. м. В их числе — 34 объекта, принадлежавшие экс-прокурору Валерию Василенко. По данным Генпрокуратуры, Василенко с 2017 по 2021 год приобрел недвижимость кадастровой стоимостью свыше 251 млн рублей и помогал Лазареву в легализации активов.

Суд постановил обратить все спорное имущество в доход государства. В настоящее время в отношении Геннадия Лазарева и Валерия Василенко также расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества.