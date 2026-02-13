Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии имущества у экс-замглавы Краснодарского края Анны Миньковой. Речь идет об активах на сумму более 338 млн рублей, которые, по версии надзорного ведомства, имеют коррупционное происхождение, пишет «Коммерсант».

Минькова занимала должность заместителя главы региона по социальным вопросам с апреля 2015 по октябрь 2025 года. До этого она работала в администрации с 2004 года, пройдя путь от советника до руководителя пресс-службы. В последнее время она возглавляла медиагруппу «Кубань 24».

Основанием для прокурорской проверки стало уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения, возбужденное в отношении чиновницы в конце января управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным Федеральной налоговой службы (ФАС), за годы госслужбы официальный доход Анны Миньковой составил 51,6 млн рублей. Ее мать заработала 2,6 млн, первый супруг — 3 млн, второй — 10,5 млн. С учетом доходов детей совокупный заработок семьи достиг 71 млн рублей.

Однако, как установила проверка, стоимость приобретенного имущества многократно превысила эти суммы. Сама Минькова, по версии надзора, оказалась теневым владельцем 21 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью 338,6 млн рублей.

В иске прокуратуры фигурирует обширный перечень имущества, подлежащего, по мнению надзорного ведомства, конфискации. В него включены пять участков земли, три частных дома, четыре квартиры, а также коммерческие помещения, суммарная площадь которых превышает семь тысяч квадратных метров.

В иске также значатся машино-места и автопарк из шести иномарок, среди которых Toyota RAV4, Jaguar F-Pace, Hyundai Accent, Skoda Yeti, Volkswagen Beetle и Toyota Highlander.

По данным надзора, все это имущество было оформлено на родственников чиновницы с целью сокрытия от контроля. Часть активов, в том числе автомобиль Jaguar и несколько квартир, к моменту проверки уже продали. В связи с этим Генпрокуратура требует взыскать с ответчиков денежный эквивалент выбывшего имущества — более 92 млн рублей.

Помимо гражданского иска, Анна Минькова является фигуранткой уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с недвижимостью. Поскольку у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей запрещено общаться со СМИ и другими фигурантами дела.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры в Прикубанском районном суде Краснодара назначено на 31 марта.