Более 21 млн рублей изъяли в ходе обыска в особняке бывшего замначальника тыла внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Ранее стало известно, что его отправили в СИЗО по обвинению в особо крупной взятке при выполнении оборонного заказа.

По данным следствия, речь идет о действиях генерал-лейтенанта в 2012-2014 годах, сумма взятки составила 37 млн рублей.

Как пояснили в СК, 13 лет назад был заключен госконтракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей с ООО «СК Ремстройторг», которое обязалось провести строительные работы в Кемеровской области. В последующие два года, как выяснило следствие, Панов получил от представителя этой компании взятку за общее покровительство при исполнении госконтракта.

«В результате преступления условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб. В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи», — сказано в сообщении.

СК также показал видео, как силовики штурмуют ворота особняка, фото разложенных денежных купюр, а также кадры задержания генерала, чье лицо заблюрили, и слушаний в суде.

Как отмечается в сообщении, преступление было выявлено в ходе совместных мероприятий сотрудниками Главного военного следственного управления СК, Главного управления собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии, а также Департамента военной контрразведки ФСБ.

Уголовное дело против экс-замначальника тыла расследуется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

В СК подтвердили, что Панова по ходатайству следствия заключили под стражу. Накануне ТАСС передал со ссылкой на судебные документы, что 235-й Гарнизонный военный суд отправил генерал-лейтенанта в СИЗО на 60 суток.

В 2020 году Панов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Тогда Ростовский гарнизонный военный суд оштрафовал его на 400 тыс. рублей и запретил ему в течение полутора лет занимать должности на государственной гражданской службе или в органах местного самоуправления.

От кого генерал мог получить взятку и что с ними стало

В нынешнем уголовном деле против Панова, согласно судебным документам, также фигурируют бывший замгубернатора Кемеровской области Антон Сибиль и бывший гендиректор «СК Ремстройторг» Сергей Чечко, которые, по мнению следствия, дали Панову взятку.

Компания «СК Ремстройторг» еще в сентябре 2015 года была объявлена банкротом, в 2018 году завершилась процедура ее ликвидации. В ходе этого процесса, в 2017 году, Сергею Чечко предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Речь шла о сумме свыше 155 млн рублей. По версии следствия, для ухода от налогов была создана схема фиктивного оборота фирмами-однодневками, в результате чего налогооблагаемая база для «СК Ремстройторг» умышленно занижалась.

Что касается Антона Сибиля, который возглавлял и контролировал «СК Ремстройторг» в 2003-2009 годах, то он, предположительно, живет в Испании и находится в международном розыске, писал «Коммерсантъ». В России против него заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). В 2021 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Это означает, что в случае экстрадиции из-за рубежа Сибиля должны сразу взять под стражу на территории России.