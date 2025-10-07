Самолет Ан-24 сибирской авиакомпании «КрасАвиа» с 37 пассажирами на борту приземлился в Красноярске с разрушенным боковым стеклом кабины экипажа, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло плановый авиарейс по маршруту Светлогорск — Красноярск (Черемшанка). В пути — около 17:00 по красноярскому времени — в самолете треснуло боковое стекло в кабине. На борту находилось пятеро членов экипажа и 37 пассажиров, уточнила прокуратура.

В результате самолет благополучно приземлился в красноярском аэропорту. Сейчас надзорное ведомство выясняет обстоятельства инцидента и проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов со стороны авиакомпании.

АК «КрасАвиа» была образована на базе «Туринского авиапредприятия», созданного еще в 1956 году. В начале 2000-х годов носила название «Эвенкия-АВИА». Компания осуществляет регулярные магистральные, региональные, межмуниципальные и внутримуниципальные авиаперевозки, перевозит вахтовиков и грузы, выполняет санитарные рейсы по транспортировке тяжелобольных жителей региона на срочные хирургические операции, а также доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы в районы Крайнего Севера.

По данным на лето 2023 года флот «КрасАвиа» включал 21 вертолёт и 22 самолёта, в том числе три Ан-24РВ. Эти борта обслуживают в основном северные маршруты в Красноярском крае и за его пределами. Они недавно получили ливрею «Хранители Севера», на которой представлены животные-тотемы — хранители северной земли. Сейчас в авиакомпании уже есть самолет «Туруханск» с талисманом-чайкой и борт «ТАЙМЫР. Хатанга» с овцебыком. В дальнейшем у перевозчика появятся Ан-24 с изображением белого медведя, снежного барана, лайки, полярного волка, оленя, осетра и лайки.