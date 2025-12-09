Жительница Калининского района Санкт-Петербурга задержана по подозрению в убийстве своего новорожденного сына. «Комсомольская правда» пишет, что женщина сама позвонила в полицию и созналась, что утопила младенца.

Инцидент произошел днем 8 декабря. По версии следствия, мать намеренно перекрыла младенцу доступ к кислороду, из-за чего он умер. Подозреваемую задержали и возбудили против нее дело по ч.2 ст. 105 УК, по которой ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Правоохранители осмотрели квартиру и назначили комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как утверждает «КП-Петербург», новорожденному было 16 дней.

Подробности о матери малыша СМИ узнали из соцсетей, где она активно публиковала контент, связанный с сыном. В частности, она рассказывала, что это ее второй ребенок, зачатия которого она добивалась на протяжении пяти лет.

За этот срок, по словам женщины, она смогла преодолеть различные препятствия на пути к желанной беременности — излечилась от нескольких заболеваний, похудела на 18 кг и рассталась с мужем, который якобы применял к ней физическое насилие.

Забеременев, петербурженка начала выкладывать в соцсети УЗИ-снимки и рассказывать о своем состоянии. Когда стал известен пол будущего ребенка, она опубликовала эмоциональный видеоролик, прослезившись перед камерой от радости.

«Впервые в жизни я поняла, что готова вырастить мужчину, хотя зарекалась, что мне достаточно только дочки. <…> Это будет особенный ребенок. У него большое будущее. Сила моего рода — мужчин-воинов, победителей, смелых и сильных и рода его отца — ученых соединились в этом чуде. Это будет великий, справедливый деятель. Я так сильно тебя люблю и жду», — цитирует «КП-Петербург» слова женщины.

В своем блоге петербурженка также продвигала курсы по психологии, медитации и «родовой системе». «КП» выяснила, что она придумывала «энергетические игры», в ходе которых предлагала своим клиентам прогрузиться «в семь колен предков», чтобы просмотреть «основные сферы жизни».

Что стало причиной преступления и где на момент его совершения находился отец ребенка — пока неизвестно. Сама женщина во время допроса пояснила, что у нее пропало молоко, из-за чего она не могла кормить новорожденного. По словам источника «Комсомолки», мать якобы впала из-за этого в панику и решила, что не сумеет вырастить сына.