Обезьяны способны притворяться и воображать предметы, которых на самом деле нет — свойство, ранее считавшееся присущим только людям. К такому выводу пришли ученые, описавшие эксперименты с бонобо в статье, опубликованной в журнале Science.

Классический эксперимент — два человека сидят за столом, один разливает из прозрачного пустого чайника воображаемый чай в две прозрачные чашки, и нечаянно задевает одну, проливая «содержимое». В какой чашке остался воображаемый чай?

Человек способен следить за воображаемым предметом и понимать, что воображаемый чай — в неперевернутой чашке. Считается, что дети начинают справляться с этой задачей уже с двух лет. А уже в полтора года они удивляются, видя, как человек выпивает воображаемый чай из кружки, из которой его только что перелил.

Считается, что вторичное воображение, позволяющее представлять несуществующий объект в отрыве от реальности, присуще лишь людям, хотя серьезных исследований подобных способностей у других животных не проводилось. Описаны лишь отдельные случаи, когда, например, самка шимпанзе качала палку, подобно детенышу.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса впервые решили исследовать способность обезьян притворяться и воображать несуществующие объекты. В опыте участвовал 43-летний бонобо Канзи, живущий в неволе и обученный некоторым языковым командам.

В первом тесте экспериментатор разливал воображаемый сок в две прозрачные чашки, случайно задевал одну, опорожнял ее и спрашивал — «Где сок?». В большинстве случаев Канзи указывал на «полную» чашку, даже когда экспериментатор менял ее местоположение.

Во втором, контрольном эксперименте, Канзи предлагали два кружки — с реальным и воображаемым соком, и он почти всегда выбирал первую.

В третьем тесте экспериментатор брал воображаемый виноград из пустого контейнера, и помещал его в один из двух прозрачных сосудов. Затем он «опустошал» один из сосудов и спрашивал — «где виноград?». Канзи отвечал верно в 31 из 45 случаев.

«Это невероятно и восхитительно, что обезьяны могут представлять предметы, которых на самом деле нет, — пояснила соавтор работы Амалия Бастос. — Канзи способен генерировать представление о воображаемом объекте и в то же время осознавать, что он не реален».

«Долгое время воображение считалось критическим свойством, присущим людям, однако представление о том, что оно принадлежит только нашему виду, действительно меняется», — считает автор работы Кристофер Крупенье.

Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы узнать способны ли к воображению другие обезьяны и животные, способны ли они представлять будущие события или мысли других животных.