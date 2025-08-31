Российская Генпрокуратура обнаружила в Таиланде купленное на незаконные доходы имущество уволенного главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, на которого заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«В рамках иска [Фролову] установлен запрет на совершение регистрационных действий и распоряжение принадлежащим ему недвижимым имуществом, расположенным в Королевстве Таиланд», — говорится в материалах суда.

Генпрокуратура весной 2025 года подала в новосибирский суд иск с требованием изъять у Фролова незаконные активы на общую сумму 480 млн рублей и обратить их в доход государства. Речь идет о собственности, законность покупки которой бывший чиновник не смог подтвердить и которую не мог бы приобрести с учетом своего официального заработка.

За время работы на государственной службе с 2022 года законный доход семьи Фроловых составил максимум 31 млн рублей. При этом, как уточнялось в исковом заявлении ГП, чиновник тайно приобрел десятки дорогих квартир и домов с участками земли в разных регионах России и за рубежом. По данным ведомства, он с женой владеют:

50 дорогостоящими объектами недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии,

49 элитными автомобилями (в том числе грузовыми) общей стоимостью свыше 300 млн рублей.

Генпрокуратура также установила, что Фролов систематически оформлял незаконно приобретаемое имущество на супругу и других доверенных лиц. На жену экс-чиновника оформлено 29 объектов движимого и недвижимого имущества:

квартиру в Турции площадью 161 кв. м за €195 тысяч,

апартаменты в Грузии площадью 29,7 кв. м за $54 тысячи,

апартаменты в Грузии площадью 38,45 кв. м за $71 тысячу,

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Фролов получал доход от деятельности четырех юрлиц и трех предпринимателей, незаконно заработав таким образом свыше 147 млн рублей.

Проверка законности доходов чиновника была начата после того, как он привлек внимание надзорного ведомства при расследовании в отношении его экс-начальника — бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. В 2013 — 2019 годах Фролов работал его заместителем.

Великодный стал фигурантом уголовного дела о растрате (ст. 160 УК) более 700 млн рублей бюджетных средств. Как выяснило следствие, на посту начальника 36-го специального управления МЧС по Алтайскому краю он забирал у сотрудников часть дополнительных выплат и присваивал. Его стоившее почти 410 млн рублей незаконно приобретенное имущество уже обращено в доход государства решением суда по иску Генпрокуратуры.

Фролов был уволен с должности главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора с формулировкой об утрате доверия. На него завели уголовное дело по двум статьям — о превышении должностных полномочий и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Имущество экс-чиновника и других фигурантов было арестовано.